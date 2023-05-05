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Долгожданное чемпионство Наполи, Динамо победило Ворсклу. Главные новости за 4 мая

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А также участие Цыганкова в победе Жироны и поражение Юнайтед

Долгожданное чемпионство Наполи, Динамо победило Ворсклу. Главные новости за 4 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 мая

Наполи – чемпион Италии 2022/23

“Наполи” в третий раз в своей истории и впервые за 33 года выигрывает Скудетто. Команда Лучано Спаллетти стала чемпионом за пять туров до финиша, сыграв вничью с “Удинезе” (1:1). Отрыв от второго “Лацио” составляет 16 очков. Лучано Спаллетти становится самым возрастным тренером-чемпионом Италии в свои 64 года и 58 дней.

Динамо добывает волевую победу над Ворсклой

Киевское “Динамо” смогло взять три непростых очка в выездном матче УПЛ с “Ворсклой” (2:1). Полтавчане вышли вперед благодаря голу Степанюка, но в первом тайме Ванат отыграл один мяч дальним ударом, а победу “Динамо” принес гол Бенито. Александр Шовковский побеждает во втором матче подряд во главе киевлян.

Нулевые ничьи в матчах Металлист 1925 – Рух и Ингулец – Кривбасс

Один из аутсайдеров Премьер-лиги “Рух” 80 минут играл в большинстве в матче против “Металлиста 1925”, но так и не смог забить хотя бы один гол. Ничья 0:0. Львовский клуб остается в турнирной таблице на четырнадцатом месте. Безголевой ничьей закончился и поединок “Ингульца” с “Кривбассом”.

Очередная победа Жироны при участии Цыганкова

После побед над “Реалом” и “Севильей” команда Виктора Цыганкова взяла три очка и в матче с “Мальоркой”. Именно после подачи со штрафного украинца “Жирона” забила свой первый гол (Эспиноса добил мяч в сетку после серии рикошетов), “Мальорка” на 80-й минуте отыграла гол с пенальти, но форвард “Жироны” Кастельянос успел забить второй и победный гол. “Жирона” в пяти очках от еврокубков.

Брайтон победил Манчестер Юнайтед

В последнем перенесенном матче 28-го тура английской Премьер-лиги “Брайтон” смог переиграть “Манчестер Юнайтед”. Обе команды создали большое количество моментов, но победный гол был забит только на 90+9 минуте и с пенальти, который реализовал хавбек “Брайтона” Мак Аллистер (1:0). “Чайки” смогли подняться на шестое место.

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