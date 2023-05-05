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Россияне за четверг нанесли 75 авиационных ударов

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ВСУ отразили около 60 атак оккупантов

Россияне за четверг нанесли 75 авиационных ударов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 5 мая, сообщает, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанесла 75 авиационных ударов и осуществила 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Указывается, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, ведя при этом обстрел населенных пунктов. В частности, под удар в очередной раз попал Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, уничтожены 4 баражирующих боеприпаса Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 боеприпаса и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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