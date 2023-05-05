Выжигая технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 4 мая
+620
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 193210 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 3710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7224 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2978 (+16) ед,
- РСЗО – 550 (+3) ед,
- средства ПВО – 304 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30) ед,
- специальная техника – 373 (+3).
Данные уточняются.
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