"Азов" – военное формирование украинских сил. Во время российского вторжения в Украину в 2022 году тогда еще полк стал центром обороны города Мариуполь и в дальнейшем удерживал комбинат Азовсталь.

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С января 2023-го "Азов" – это третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ.

Подразделение было сформировано в мае 2014 года (а именно 5-го числа) в Мариуполе из добровольцев, сначала как батальон Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, в сентябре 2014 года было развернуто в полк, в ноябре 2014 года переведено в состав Национальной гвардии Украины.

Сегодня исполняется ровно 9 лет с момента создания "Азова".