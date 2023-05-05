  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Работают ВСУ. Пригожин показал штабеля трупов вагнеровцев и жестко обматерил верхушку армии РФ
В тренде

Работают ВСУ. Пригожин показал штабеля трупов вагнеровцев и жестко обматерил верхушку армии РФ

Общие новости
(1 голосов)

Потери у России есть и большие

Работают ВСУ. Пригожин показал штабеля трупов вагнеровцев и жестко обматерил верхушку армии РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Основатель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды ликвидированных Вооруженными силами Украины "вагнеровцев", при этом он обматерил руководство российской регулярной армии.

Пригожин показал штабеля 200-тых наемников, которые, по его словам, погибли только в рамках 4 мая на войне в Украине. Далее он заявляет о "нехватке боеприпасов 70%" и материт начальника генштаба вс рф валерия герасимова и министра обороны рф сергея шойгу, обвиняя их в смертях убитых "вагнеровцев". Украинский журналист Андрей Цаплиенко выложил это видео себе в Telegram-канал:

Именно нехваткой боеприпасов, которые ему не выдает армия, пригожин который месяц объясняет отсутствие успехов его боевиков вблизи Бахмута. Сам глава Вагнера также на днях заявил, что агрессор "имеет вид клоуна, который угрожает ядерной бомбой в ответ на детский беспилотник", комментируя заявления пескова после инцидента с падением дрона на крышу в кремле.

Читайте такжеВ ВСУ опровергли заявление Пригожина о гибели командующего теробороной Игоря Танцуры

По теме
yellow-arrow
В Польше анонсировали создание HIMARS-хаба, производство РСЗО масштабируют – известны сроки
yellow-arrow
В Краснодарском крае дрон 2-й раз за последние пару дней атаковал нефтеперерабатывающий завод
yellow-arrow
Символ страха для врагов. Сегодня бригада Азов отмечает свой День рождения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ЧВК Вагнер евгений пригожин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
05.05.2023 в 10:18
Кросівоє)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде