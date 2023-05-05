Работают ВСУ. Пригожин показал штабеля трупов вагнеровцев и жестко обматерил верхушку армии РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды ликвидированных Вооруженными силами Украины "вагнеровцев", при этом он обматерил руководство российской регулярной армии.

Пригожин показал штабеля 200-тых наемников, которые, по его словам, погибли только в рамках 4 мая на войне в Украине. Далее он заявляет о "нехватке боеприпасов 70%" и материт начальника генштаба вс рф валерия герасимова и министра обороны рф сергея шойгу, обвиняя их в смертях убитых "вагнеровцев". Украинский журналист Андрей Цаплиенко выложил это видео себе в Telegram-канал:

Именно нехваткой боеприпасов, которые ему не выдает армия, пригожин который месяц объясняет отсутствие успехов его боевиков вблизи Бахмута. Сам глава Вагнера также на днях заявил, что агрессор "имеет вид клоуна, который угрожает ядерной бомбой в ответ на детский беспилотник", комментируя заявления пескова после инцидента с падением дрона на крышу в кремле.