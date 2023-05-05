В Краснодарском крае дрон 2-й раз за последние пару дней атаковал нефтеперерабатывающий завод
"Ильский", помните?
Скрин из видео
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ильский" в Краснодарском крае РФ утром 5 мая прогремел взрыв. Причиной "бавовны" российские СМИ снова назвали атаку базы "украинским беспилотником".
Как пишет Telegram-канал Baza, БПЛА якобы прилетел в одну из установок, после чего там вспыхнул пожар. По информации источника, на "Ильский" прилетело в 8:30 утра. На НПЗ на данный момент организовали эвакуацию персонала, предварительно никто не пострадал, на месте взрыва работают экстренные службы.
Также появилась еще одна версия произошедшего от сотрудников завода: диверсанты подорвали пятую установку самодельной бомбой, после чего пытались скрыться с места по трубопроводу, но были задержаны.
Напомним, НПЗ "Ильский" уже был атакован в ночь с 3 на 4 мая, писалось о 4 дронах.
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