В Краснодарском крае дрон 2-й раз за последние пару дней атаковал нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ильский" в Краснодарском крае РФ утром 5 мая прогремел взрыв. Причиной "бавовны" российские СМИ снова назвали атаку базы "украинским беспилотником".

Как пишет Telegram-канал Baza, БПЛА якобы прилетел в одну из установок, после чего там вспыхнул пожар. По информации источника, на "Ильский" прилетело в 8:30 утра. На НПЗ на данный момент организовали эвакуацию персонала, предварительно никто не пострадал, на месте взрыва работают экстренные службы.

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Также появилась еще одна версия произошедшего от сотрудников завода: диверсанты подорвали пятую установку самодельной бомбой, после чего пытались скрыться с места по трубопроводу, но были задержаны.

Напомним, НПЗ "Ильский" уже был атакован в ночь с 3 на 4 мая, писалось о 4 дронах.