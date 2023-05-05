Кирби: США приложили все усилия, чтобы обеспечить ВСУ средствами для контрнаступления, но это не значит, что мы остановимся

Соединенные Штаты Америки нацелены на продолжение военной поддержки Украины, на данный момент большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны. Об этом заявил в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне. Благодаря средствам ПВО, предоставленным Украине не только Америкой, но и союзниками и партнерами, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам в последние дни. Поэтому мы продолжаем сосредотачиваться на этом".

Вашингтон, по словам Кирби, приложил все усилия, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления, напомнив, что ВСУ получили почти все, что запрашивали до этого: бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы. Также были организованы учения для многих украинских бригад на территории других стран.

"Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов".