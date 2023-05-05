Диспетчер третьего великого Динамо Лобановского. Сегодня отмечает юбилей Юрий Калитвинцев

Юрий Николаевич Калитвинцев родился 5 мая 1968 года. С 1994-го по 1998-й защищал цвета киевского "Динамо". Сегодня ему исполняется 55 лет.

Вместе с украинским грандом выиграл четыре золотых комплекта медалей чемпионата Украины и два Кубка страны. В киевском "Динамо" Юрий Калитвинцев стал диспетчером команды Лобановского, через него в значительной степени строилась игра, "Динамо" вновь серьезно вышло на европейскую арену. За сборную Украины провел 22 матча, забил один гол.

С 15 июня 2021 года – главный тренер клуба "Полесье" (Житомир). До этого работал в тренерском штабе сборной Украины.