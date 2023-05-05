Глава ЧВК Вагнер Пригожин угрожает министерству обороны РФ выйти из Бахмута после 9-го мая

Пригожин заявил, что из-за "снарядного голода" ЧВК Вагнер 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям минобороны РФ и выведет остатки ЧВК в тыловые лагеря.

"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер", потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель".

Наступательные ресурсы у наемников закончились еще в апреле, как говорит пригожин, но вагнеровцы продолжали наступать несмотря на то, что силы защитников превышали их в 5 раз. При этом из-за отсутствия боеприпасов потери наемников растут в геометрической прогрессии, сказал оккупант.

Песков заявил, что в Кремле видели заявление пригожина об "Артемовске", но оставил его без комментариев, поскольку вопрос касается хода т.н. "сво".

Ранее пригожин из-за нехватки боеприпасов матом накричал на руководство минобороны РФ на фоне трупов наемников ЧВК Вагнер.