В Defence Express заявили, что ВСУ впервые сбили ракету россиян Кинжал. В Воздушных силах отреагировали

Издание Defense Express получило в свое распоряжение фото обломков, в частности носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой оккупанты пытались ударить по Киеву в ночь на 4 мая.

Об атаке Киева в эту ночь официально сообщила КГВА, отметив, что в атаке, кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты – "вероятно баллистического типа". В то же время Defense Express из собственных источников получил фото обломков ракеты. Обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы. На одном из фото – носовой обтекатель, который максимально схож с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра.

Альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть, с овальными переходами. Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК "Искандер".

Относительно же сообщения, что была уничтожена баллистическая цель, то дело в том, что "Кинжал" является гиперзвуковым только в фантазиях орков, отмечает источник. Потому что хотя он и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но эта ракета не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, "Кинжал" заходит на цель по баллистической траектории и имеет хотя и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость.

Украина уже официально получила средства, которые могут бороться с баллистическими целями – Patriot, и очевидно, успешно их использовала. На разработку такого "гиперзвукового" оружия, как "Кинжал" и "Циркон" рашисты влили астрономические средства.

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Командование Воздушных Сил ВСУ отреагировало на материал издания: