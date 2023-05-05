  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Услышим каждого". Фонд Повернись живим приобрел для ГУР станцию разведки стоимостью более $1 млн
В тренде

"Услышим каждого". Фонд Повернись живим приобрел для ГУР станцию разведки стоимостью более $1 млн

Общие новости
(1 голосов)

За донаты украинцев

"Услышим каждого". Фонд Повернись живим приобрел для ГУР станцию разведки стоимостью более $1 млн

Повернись живим

Новина українською

Фонд "Повернись живим" передал ГУР мобильную станцию разведки. Комплекс поможет спецназовцам быстро выявлять врага и получать о нем еще больше информации.

"Фонд реализовал очередной секретный проект для ГУР МО, общей стоимостью более 41 000 000 гривен. Эти средства мы вложили в оборудование мобильной станции разведки – уникального технического комплекса".

"Из соображений безопасности, этот непростой в реализации проект мы около года держали в тайне. И вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, приобрели оборудование для разведчиков с общих счетов Фонда. Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы. Вот почему важны регулярные донаты. И вот почему действия всегда должны предшествовать словам".

Читайте такжеФонд Повернись живим приобрел для ВСУ более 1000 пулеметов за почти 7 млн евро

По теме
yellow-arrow
В Воздушных силах опровергли заявление о сбитии российской ракеты Кинжал над Киевом
yellow-arrow
Украина вернула тела 80 погибших защитников
yellow-arrow
В Defence Express заявили, что ВСУ впервые сбили ракету россиян Кинжал. В Воздушных силах отреагировали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГУР Кирилл Буданов Повернись живим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/savelifeua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде