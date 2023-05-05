"Услышим каждого". Фонд Повернись живим приобрел для ГУР станцию разведки стоимостью более $1 млн
За донаты украинцев
Повернись живим
Фонд "Повернись живим" передал ГУР мобильную станцию разведки. Комплекс поможет спецназовцам быстро выявлять врага и получать о нем еще больше информации.
"Фонд реализовал очередной секретный проект для ГУР МО, общей стоимостью более 41 000 000 гривен. Эти средства мы вложили в оборудование мобильной станции разведки – уникального технического комплекса".
"Из соображений безопасности, этот непростой в реализации проект мы около года держали в тайне. И вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, приобрели оборудование для разведчиков с общих счетов Фонда. Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы. Вот почему важны регулярные донаты. И вот почему действия всегда должны предшествовать словам".
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