В Воздушных силах опровергли заявление о сбитии российской ракеты Кинжал над Киевом
Взрыв слышали ночью 4 мая
Беларускі Гаюн
В Воздушных Силах опровергли сбитие баллистической ракеты над столицей ночью 4 мая в комментарии Суспільному. В то же время в Defence Express ранее сообщили, что над Киевом около 02:40 4 мая могли сбить гиперзвуковую ракету россиян типа Х-47 "Кинжал". Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат утром 5 мая заявил:
"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были бы это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это".
В Воздушных Силах отказались от комментариев и посоветовали обращаться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины", в КМВА и Defence Express.
Издание Defense Express эксклюзивно для Днепр ТВ прокомментировало свою статью о сбитии в Украине гиперзвуковой ракеты "Кинжал". При этом эксперт Иван Киричевский отметил, что они не указывали, как именно и чем сбита была эта ракета.
"Наше издание при этом не утверждает однозначно, что "ура, системой Patriot сбит "Кинжал". Мы просто говорим о том, что "Кинжал" был сбит, и это очень важная, во-первых, моральная победа. Как только будут выяснены какие-то технические детали, то, возможно, это и будет настоящая революция в мире вооружения".
Популярное сейчас
- Билетный рэкет, два гола и банкротство: как Кройф играл во втором испанском дивизионе
- Работают ВСУ. Пригожин показал штабеля трупов вагнеровцев и жестко обматерил верхушку армии РФ
- Долгожданное чемпионство Наполи, Динамо победило Ворсклу. Главные новости за 4 мая
- Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО