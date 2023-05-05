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В Воздушных силах опровергли заявление о сбитии российской ракеты Кинжал над Киевом

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Взрыв слышали ночью 4 мая

В Воздушных силах опровергли заявление о сбитии российской ракеты Кинжал над Киевом

Беларускі Гаюн

Новина українською

В Воздушных Силах опровергли сбитие баллистической ракеты над столицей ночью 4 мая в комментарии Суспільному. В то же время в Defence Express ранее сообщили, что над Киевом около 02:40 4 мая могли сбить гиперзвуковую ракету россиян типа Х-47 "Кинжал". Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат утром 5 мая заявил:

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были бы это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это".

В Воздушных Силах отказались от комментариев и посоветовали обращаться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины", в КМВА и Defence Express.

Издание Defense Express эксклюзивно для Днепр ТВ прокомментировало свою статью о сбитии в Украине гиперзвуковой ракеты "Кинжал". При этом эксперт Иван Киричевский отметил, что они не указывали, как именно и чем сбита была эта ракета.

"Наше издание при этом не утверждает однозначно, что "ура, системой Patriot сбит "Кинжал". Мы просто говорим о том, что "Кинжал" был сбит, и это очень важная, во-первых, моральная победа. Как только будут выяснены какие-то технические детали, то, возможно, это и будет настоящая революция в мире вооружения".

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В статье: война с россией Кинжал ПВО ППО Юрий Игнат
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Источник:
suspilne.media

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