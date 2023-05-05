В Воздушных силах опровергли заявление о сбитии российской ракеты Кинжал над Киевом

В Воздушных Силах опровергли сбитие баллистической ракеты над столицей ночью 4 мая в комментарии Суспільному. В то же время в Defence Express ранее сообщили, что над Киевом около 02:40 4 мая могли сбить гиперзвуковую ракету россиян типа Х-47 "Кинжал". Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат утром 5 мая заявил:

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были бы это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это".

В Воздушных Силах отказались от комментариев и посоветовали обращаться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины", в КМВА и Defence Express.

Издание Defense Express эксклюзивно для Днепр ТВ прокомментировало свою статью о сбитии в Украине гиперзвуковой ракеты "Кинжал". При этом эксперт Иван Киричевский отметил, что они не указывали, как именно и чем сбита была эта ракета.