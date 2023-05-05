Дания и Германия передают Украине под сотню танков Leopard 1 – известны сроки
Вышло заявление
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5 мая в эфире телеканала TV2 исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил следующее:
"Пожертвование, которое мы сейчас увидим в виде первых поставок, мы бы охарактеризовали как очень, очень большое. Мы передаем 80 танков Leopard 1 – это очень значительное количество".
Троэльс Лунд Поульсен сейчас находится в Берлине. Здесь Поульсен вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом встретился с датскими инструкторами, которые обучают украинцев работе с этой бронетехникой. Подготовка украинских военных займет около месяца. Новые танки будут готовы к развертыванию в Украине уже 1 июня.
Троэльс Лунд Поульсен отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.
"Они имеют очень хорошую огневую мощь и способны хорошо ориентироваться на местности. И последнее, но не менее важное – это очень большое количество, а украинцам нужно очень большое количество танков".
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