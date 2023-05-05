СБУ: Бизнесмен из Львова в обход санкций поставлял в РФ Роллс-Ройсы и Майбахи. ФОТО
СБУ прикрыла схему, дельцу светит серьезный срок
ssu.gov.ua
Ликвидирована масштабная схема нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что к схеме причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там свой бизнес.
"Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка России. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топменеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала russia today", - говорится в сообщении.
Так, с августа 2022 года по март 2023 года он нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
"Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию. Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму свыше 6 млн грн", - отметили в Службе безопасности.
Сотрудники СБУ разоблачили эту сделку и заблокировали ее.
Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено:
- 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме";
- финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.
В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
На основании собранных доказательств организатор преступной схемы извещен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);
– ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ
- Россияне за четверг нанесли 75 авиационных ударов
- В Запорожье раздался взрыв, в Херсонской области россияне сбросили бомбы на остров
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Украинские Силы ПВО над Киевом сбили Байрактар, над которым было потеряно управление
- 22:23 Украинские 13-летняя украинка отказалась выступать на песенном фестивале Санремо из-за участия россиян: я не буду петь на одной сцене с террористами
- 21:44 Украинские Нардеп ВР Мариковский на саммите в Турции "вломил" россиянину, который хотел забрать украинский флаг