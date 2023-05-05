СБУ: Бизнесмен из Львова в обход санкций поставлял в РФ Роллс-Ройсы и Майбахи. ФОТО

Ликвидирована масштабная схема нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к схеме причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там свой бизнес.

"Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка России. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топменеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала russia today", - говорится в сообщении.

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Так, с августа 2022 года по март 2023 года он нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

"Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию. Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму свыше 6 млн грн", - отметили в Службе безопасности.

Сотрудники СБУ разоблачили эту сделку и заблокировали ее.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено:

- 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме";

- финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств организатор преступной схемы извещен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);

– ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).