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Маляр: РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда вагнеровцев

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Украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону

Маляр: РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда вагнеровцев

Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий

Новина українською

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - сказано в заявлении.

Читайте такжеВ Минобороны сообщили, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке Украины

Маляр добавила, что украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону.

Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Напомним, что утром 5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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