Маляр: РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда вагнеровцев
Украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону
Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.
"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - сказано в заявлении.
Маляр добавила, что украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону.
Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".
Напомним, что утром 5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что
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