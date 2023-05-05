Лыжники сборной России перенесли сбор из оккупированного Крыма из-за "непростой ситуации в регионе"

Группа лыжников сборной России под руководством тренера Юрия Бородавко перенесла майский сбор с оккупированного Крыма.

"В связи с непростой ситуацией в регионе майский сбор пройдет в те же сроки (с 15 по 31 мая), но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу", – сказал Бородавко в комментарии ТАСС.

Читайте также Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.

Напомним, что в последнее время на оккупированном полуострове нередко случаются взрывы на военных объектах, нефтебазах, а также часто залетают беспилотники.