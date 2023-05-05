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Орбан: В российско-украинской войне не будет победителей

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Премьер Венгрии продолжает высказывать свои пророссиские нарративы

Орбан: В российско-украинской войне не будет победителей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что контрнаступление ВСУ – последняя большая возможность для Украины добиться успеха в войне с РФ.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Telex.

Глава венгерского правительства напомнил, что в российско-украинской войне будут только побежденные, а не победители. "Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она терпит поражение", – добавил он.

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Комментируя предстоящее контрнаступление ВСУ, Орбан отметил, что "впереди нас ждут тяжелые недели".

"Я думаю, что это последняя большая возможность для украинцев добиться какого-то военного успеха. Если эта пуля будет выпущена, если это произойдет, тогда мы увидим, какой реальный баланс сил между противоборствующими силами, и в такой более четкой, ясной ситуации будет больше возможностей для дипломатических действий ради мира", – подчеркнул премьер.

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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