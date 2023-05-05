УАФ передала внедорожник украинским военным - ФОТО
Автомобиль сразу же отправился в зону боевых действий в Донецкую область
Фото Павла Кубанова
Руководители УАФ передали военнослужащим ВСУ для выполнения их задач на фронте очередной автомобиль.
Ключи от автомобиля воинам 128 отдельной бригады Сил территориальной обороны в Днепре передали первые вице-президенты УАФ Анатолий Демяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко.
Также представители н ассоциации подарили украинским защитникам футболку сборной и мяч с подписями.
Переданный военным внедорожник сразу же отправился в зону боевых действий, в Донецкую область, и будет использоваться разведчиками для выполнения логистических и боевых задач.
Ранее УАФ уже помогала военным – передавала автомобили, продукты питания, медицинское оборудование и другие необходимые вещи. Также руководители ассоциации регулярно навещают раненых бойцов в госпиталях.
Популярное сейчас
- Дания и Германия передают Украине под сотню танков Leopard 1 – известны сроки
- Глава ЧВК Вагнер Пригожин угрожает министерству обороны РФ выйти из Бахмута после 9-го мая
- Гол украинского легионера признан лучшим мячом недели в США
- Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Новости по теме
- 12:49 Украинские В Минспорте рассказали, сможет ли Украина участвовать в отборе на Евро-2024
- 20:32 Украинские Швейцарский журналист, который светился на каналах Медведчука и отбеливал Кадырова, подал в суд на Павелко
- 23:59 Украинские Арбитр Петрова: В Новой Каховке люди, которые сначала шли на проукраинский митинг, потом уже здоровались с российскими военными "Привет, братан"