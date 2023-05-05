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УАФ передала внедорожник украинским военным - ФОТО

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Автомобиль сразу же отправился в зону боевых действий в Донецкую область

УАФ передала внедорожник украинским военным - ФОТО

Фото Павла Кубанова

Новина українською

Руководители УАФ передали военнослужащим ВСУ для выполнения их задач на фронте очередной автомобиль.

Ключи от автомобиля воинам 128 отдельной бригады Сил территориальной обороны в Днепре передали первые вице-президенты УАФ Анатолий Демяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко.

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Также представители н ассоциации подарили украинским защитникам футболку сборной и мяч с подписями.

Переданный военным внедорожник сразу же отправился в зону боевых действий, в Донецкую область, и будет использоваться разведчиками для выполнения логистических и боевых задач.

Ранее УАФ уже помогала военным – передавала автомобили, продукты питания, медицинское оборудование и другие необходимые вещи. Также руководители ассоциации регулярно навещают раненых бойцов в госпиталях.

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В статье: война с россией УАФ
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Источник:
УАФ

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