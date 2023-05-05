Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины
Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты
Генштаб ЗСУ
Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.
Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
Таким образом, Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.
"Вместе с предварительным решением о скором обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 млрд евро", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у компаний, основанных в ЕС или Норвегии, а также производству этих боеприпасов и ракет.
Напомним, 3 мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
До этого страны ЕС несколько раз не смогли договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины.
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