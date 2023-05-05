ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 5 мая, решила отменить статус пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он сообщил, что комитет по чрезвычайным ситуациям накануне принял решение рекомендовать отмену глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Вместе с тем Гебреисус отметил, что опасность от коронавируса никуда не исчезла, поэтому необходимо в дальнейшем соблюдать правила безопасности.

"На прошлой неделе от COVID-19 каждые три минуты погибал человек — и это только смерти, о которых мы знаем. Прямо сейчас тысячи людей по всему миру борются с болезнью в реанимации, миллионы живут с изнурительными последствиями COVID-19. Вирус никуда не денется. Он все еще убивает и мутирует. По-прежнему существует риск появления новых вариантов, вызывающих вспышку заболеваний и смертей", — сказал глава ВОЗ.

Напомним, что ВОЗ объявила коронавирус пандемией в марте 2020 года. 30 января этого года ВОЗ решила продлить статус пандемии коронавируса (COVID-19) как глобальной чрезвычайной ситуации. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество, по словам Гебреисуса, может достигать 20 млн человек.