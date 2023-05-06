Российский гонщик Мазепин просит суд Британии снять с него санкции
Что-то пошло не так
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Экс-пилот "Формулы-1", россиянин Никита Мазепин пытается отменить санкции, введенные против него британским правительством из-за войны в Украине.
Он подал апелляцию в Высокий суд Великобритании, чтобы иметь возможность начать переговоры с командами "Формулы-1" о возможности возвращения в спорт в следующем году.
Адвокат Рейчел Скотт, представляющая интересы Мазепина, сообщила британскому суду в письменном документе, что пилот хочет, чтобы его жалоба была рассмотрена в "срочном порядке".
"Санкции Великобритании, которые были применены к нему вместе с введением ограничительных мер на уровне ЕС, фактически завершили его гоночную карьеру.
Он пропустил сезон 2022 года и почти наверняка сезон 2023 года, и, пока эти санкции действуют, ни одна команда "Формулы-1" не возьмет его в качестве тестового, резервного или полноценного пилота.
Заявитель, по сути, не сможет вести переговоры о месте в команде "Формулы-1" на 2024 год, если он не сможет свободно путешествовать в Великобританию и обратно для участия в переговорах на базах команд в Великобритании, учитывая, что семь из десяти команд базируются в данной стране.
Переговоры о присоединении к команде Формулы-1 обычно начинаются в мае или июне. После этого он должен иметь возможность въехать в Великобританию не только для гонки, но и для проведения брифингов, работы по эргономичному дизайну, тренировкам и посещению базы команды", - сказала Скотт.
Отметим, что ранее Европейский суд разрешил Мазепину соревноваться в "Формуле-1" под нейтральным флагом.
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