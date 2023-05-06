Российский гонщик Мазепин просит суд Британии снять с него санкции

Экс-пилот "Формулы-1", россиянин Никита Мазепин пытается отменить санкции, введенные против него британским правительством из-за войны в Украине.

Он подал апелляцию в Высокий суд Великобритании, чтобы иметь возможность начать переговоры с командами "Формулы-1" о возможности возвращения в спорт в следующем году.

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Адвокат Рейчел Скотт, представляющая интересы Мазепина, сообщила британскому суду в письменном документе, что пилот хочет, чтобы его жалоба была рассмотрена в "срочном порядке".

"Санкции Великобритании, которые были применены к нему вместе с введением ограничительных мер на уровне ЕС, фактически завершили его гоночную карьеру. Он пропустил сезон 2022 года и почти наверняка сезон 2023 года, и, пока эти санкции действуют, ни одна команда "Формулы-1" не возьмет его в качестве тестового, резервного или полноценного пилота. Заявитель, по сути, не сможет вести переговоры о месте в команде "Формулы-1" на 2024 год, если он не сможет свободно путешествовать в Великобританию и обратно для участия в переговорах на базах команд в Великобритании, учитывая, что семь из десяти команд базируются в данной стране. Переговоры о присоединении к команде Формулы-1 обычно начинаются в мае или июне. После этого он должен иметь возможность въехать в Великобританию не только для гонки, но и для проведения брифингов, работы по эргономичному дизайну, тренировкам и посещению базы команды", - сказала Скотт.

Отметим, что ранее Европейский суд разрешил Мазепину соревноваться в "Формуле-1" под нейтральным флагом.