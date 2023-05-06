Греческий интерес к Реброву, трансферы Брайтона для де Дзерби. Главные новости за 5 мая

Уже летом у Сергея Реброва заканчивается контракт с клубом из ОАЭ "Аль-Айном". Ранее были слухи, что коуч может продлить контракт, либо же возглавить сборную Украины, однако на него появился новый претендент. По данным Sportdog.gr, интерес к коучу проявляет греческий "Олимпиакос". При этом, украинский портал FootBoom вскоре заявил, что Ребров не заинтересован в данном предложении. В текущем сезоне "Олимпиакос" идет на третьем месте в чемпионате Греции.
Европейские топ-чемпионаты находятся на финишной прямой, а потому самое время подводить итоги. В прошедшую пятницу свою версию символической сборной сезона английского первенства опубликовала компания EA Sports. Выбор проводился путем народного голосования. Среди лауреатов нашлось место для Александра Зинченко, который оказался слева в обороне. Именно там он играет в "Арсенале", с которым до сих пор ведет борьбу за титул. Также в команде сезона от EA Sports оказались Рамздейл ("Арсенал"), Салиба ("Арсенал"), Диаш ("Манчестер Сити"), Триппьер ("Ньюкасл"), Эдегор ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), де Брюйне ("Манчестер Сити"), Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Холанд ("Манчестер Сити") и Салах ("Ливерпуль").
Несмотря на отсутствие громких матчей, в пятницу в европейском футболе случилось несколько интересных события. Раньше других активность на трансферном рынке стал проявлять английский "Брайтон". "Чайки", которые ныне ведут борьбу за первый для себя выход в еврокубки провернули крупнейший в своей истории входящий трансфер. За 35 миллионов евро клуб усилился бразильцем Жоау Педро, который зажигал в чемпионшипе за "Уотфорд". На его счету 11 + 4 в текущем сезоне. Также "чайки" в шаге от подписания свободным агентом опытного Джеймса Милнера из "Ливерпуля". Напомним, что в этом сезоне "Брайтоном" руководит экс-наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби.
Леверкузенский "Байера" в последний месяц набрал отличный ход. Коллектив Алонсо не проигрывал, сумел выйти в полуфинал Лиги Европы, а также имел шанс запрыгнуть в топ-4 в Бундеслиге. Однако матч пятницы им многое испортил. "Фармацевты" дома принимали "Кельн", которому неожиданно уступили 1:2. Гости дважды выходили вперед и оба раза отличился Зельке. "Байер" же смог ответить лишь голом Адли. Коллектив Алонсо, учитывая что до конца сезона им осталось сыграть три матча, почти потерял шансы на топ-4. Отыграть восемь балов от "Фрайбурга" им будет крайне сложно. В другом поединке дня "Шальке" на выезде одолел "Майнц" (3:2), сумев оторваться на два бала от зоны вылета.