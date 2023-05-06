Греческий интерес к Реброву, трансферы Брайтона для де Дзерби. Главные новости за 5 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, пятое мая.

Уже летом у Сергея Реброва заканчивается контракт с клубом из ОАЭ "Аль-Айном". Ранее были слухи, что коуч может продлить контракт, либо же возглавить сборную Украины, однако на него появился новый претендент. По данным Sportdog.gr, интерес к коучу проявляет греческий "Олимпиакос". При этом, украинский портал FootBoom вскоре заявил, что Ребров не заинтересован в данном предложении . В текущем сезоне "Олимпиакос" идет на третьем месте в чемпионате Греции.

Европейские топ-чемпионаты находятся на финишной прямой, а потому самое время подводить итоги. В прошедшую пятницу свою версию символической сборной сезона английского первенства опубликовала компания EA Sports. Выбор проводился путем народного голосования. Среди лауреатов нашлось место для Александра Зинченко, который оказался слева в обороне. Именно там он играет в "Арсенале", с которым до сих пор ведет борьбу за титул. Также в команде сезона от EA Sports оказались Рамздейл ("Арсенал"), Салиба ("Арсенал"), Диаш ("Манчестер Сити"), Триппьер ("Ньюкасл"), Эдегор ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), де Брюйне ("Манчестер Сити"), Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Холанд ("Манчестер Сити") и Салах ("Ливерпуль").

Несмотря на отсутствие громких матчей, в пятницу в европейском футболе случилось несколько интересных события. Раньше других активность на трансферном рынке стал проявлять английский "Брайтон". "Чайки", которые ныне ведут борьбу за первый для себя выход в еврокубки провернули крупнейший в своей истории входящий трансфер. За 35 миллионов евро клуб усилился бразильцем Жоау Педро, который зажигал в чемпионшипе за "Уотфорд". На его счету 11 + 4 в текущем сезоне. Также "чайки" в шаге от подписания свободным агентом опытного Джеймса Милнера из "Ливерпуля" . Напомним, что в этом сезоне "Брайтоном" руководит экс-наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби.