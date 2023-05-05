"Стоим!" Россияне засыпали Бахмут фосфорными бомбами. ВИДЕО
Оборона Бахмута продолжается
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Вечером 5 мая были опубликованы кадры массированных обстрелов россиянами фосфорными бомбами кварталов Бахмута.
Об этом сообщают в телеграм-канале Силы специальных операций.
"Стоим! Воины ССО вместе с побратимами продолжают защищать Бахмут!" - отмечается в сообщении.
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