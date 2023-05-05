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"Стоим!" Россияне засыпали Бахмут фосфорными бомбами. ВИДЕО

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Оборона Бахмута продолжается

"Стоим!" Россияне засыпали Бахмут фосфорными бомбами. ВИДЕО

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Новина українською

Вечером 5 мая были опубликованы кадры массированных обстрелов россиянами фосфорными бомбами кварталов Бахмута.

Об этом сообщают в телеграм-канале Силы специальных операций.

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"Стоим! Воины ССО вместе с побратимами продолжают защищать Бахмут!" - отмечается в сообщении.

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В статье: война с россией
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