Силы обороны за минувшие сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 75 единиц техники
Одной из наиболее урожайных позиций является артиллерия
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Украины подытожил потери оккупантов на войне против Украины.
За прошедшие сутки было ликвидировано 560 россиян. Кроме того, Силы обороны уничтожили 75 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 193 770 (+560 за прошлые сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3717 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7238 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 2992 (+14) ед,
- РСЗО – 552 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 306 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2554 (+14),
- крылатых ракет ‒ 947 (+0),
- кораблей катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5936 (+20) ед,
- специальной техники – 375 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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