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Силы обороны за минувшие сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 75 единиц техники

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Одной из наиболее урожайных позиций является артиллерия

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 75 единиц техники

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Украины подытожил потери оккупантов на войне против Украины.

За прошедшие сутки было ликвидировано 560 россиян. Кроме того, Силы обороны уничтожили 75 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 193 770 (+560 за прошлые сутки) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3717 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7238 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 2992 (+14) ед,
  • РСЗО – 552 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 306 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2554 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 947 (+0),
  • кораблей катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5936 (+20) ед,
  • специальной техники – 375 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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