В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО

Украинская противовоздушная оборона впервые в своей истории справилась с атакой гиперзвуковой баллистической ракеты “Кинжал”.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, она была сбита во время ночной атаки в небе над Киевщиной благодаря системе ПВО Patriot.

“Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили “не имеющий аналогов” Кинжал! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России”, – написал Олещук в своем Telegram.

Однако командующий ПС ВСУ заявил, что не нужно неофициальным источникам информации сообщать общественность о сбитые той или иной цели наперегонки. Следует ожидать сообщений ВСУ или других подразделений украинской армии.