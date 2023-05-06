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В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО

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Помогла система Patriot

В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская противовоздушная оборона впервые в своей истории справилась с атакой гиперзвуковой баллистической ракеты “Кинжал”.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, она была сбита во время ночной атаки в небе над Киевщиной благодаря системе ПВО Patriot.

“Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили “не имеющий аналогов” Кинжал! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России”, – написал Олещук в своем Telegram.

Однако командующий ПС ВСУ заявил, что не нужно неофициальным источникам информации сообщать общественность о сбитые той или иной цели наперегонки. Следует ожидать сообщений ВСУ или других подразделений украинской армии.

“И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине: впереди отца в ад, заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! Все свое время”, - добавил Олещук.

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В статье: война с россией Кинжал Patriot Николай Олещук
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