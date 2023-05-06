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Украинская ПВО за предыдущую ночь сбила восемь БПЛА Шахед на восточном направлении

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Пять на Днепропетровщине, еще три – на Донетчине

Украинская ПВО за предыдущую ночь сбила восемь БПЛА Шахед на восточном направлении

Фото: Повітряне командування "Схід"

Новина українською

Силы украинского ПВО за ночь с 5 на 6 мая сбили восемь ударных беспилотников "Шахед".

В частности, над Днепропетровщиной были уничтожены пять таких дронов: четыре ночью, а еще один – утром. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

Также еще три "Шахеды" были сбиты в Донецкой области. В общей сложности подразделения воздушного командования "Восток" ликвидировали восемь ударных БПЛА.

В официальных источниках не сообщили, сколько беспилотников россияне запустили за минувшую ночь для атаки по Украине.

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В статье: война с россией
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