Украинская ПВО за предыдущую ночь сбила восемь БПЛА Шахед на восточном направлении

Силы украинского ПВО за ночь с 5 на 6 мая сбили восемь ударных беспилотников "Шахед".

В частности, над Днепропетровщиной были уничтожены пять таких дронов: четыре ночью, а еще один – утром. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

Также еще три "Шахеды" были сбиты в Донецкой области. В общей сложности подразделения воздушного командования "Восток" ликвидировали восемь ударных БПЛА.

В официальных источниках не сообщили, сколько беспилотников россияне запустили за минувшую ночь для атаки по Украине.