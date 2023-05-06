Россия прекращает попытки атаковать Бахмут в ожидании контрнаступления ВСУ, - ISW

Министерство обороны России отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ – это ставит ЧВК Вагнера в затруднительное положение. Об этом говорится в отчете ISW.

Пригожин выпустил серию видео 4 и 5 мая, объявив, что ЧВК Вагнера уйдет из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых поставок, и начал особо резкие и эмоциональные выпады против начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, министра обороны России Сергея Шойгу и руководства Министерства обороны России в целом.

В отчете указывают, что, несмотря на смещение приоритетов руководства ВС РФ, Пригожин не прекратил попыток полностью захватить Бахмут. По мнению аналитиков, длительная задержка Вагнера в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских наступательных операций в других частях Украины, поскольку регулярные российские войска готовятся к обороне.