В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу

В России вблизи города Нижний Новгород взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился пропагандист и оккупант Захар Прилепин.

Как сообщается в российских СМИ, взрывное устройство сдетонировало в 10:40. От ударной минуты сразу же погиб водитель Прилепина Александр, который являлся украинским коллаборантом.

Сам пропагандист был тяжело ранен. В МВД России сообщили, что по состоянию на 12.40 Захар все еще валялся на месте взрыва. По предварительной информации, ему оторвало ногу.

Вместе с Прилепиным ехала дочь, однако незадолго до взрыва она покинула автомобиль. Российские силовики предполагают, что те, кто организовал подрыв, следили за движением транспортного средства и ждали, пока она выйдет из него.

РБК отмечает, что писатель возвращался с временно оккупированной территории в Москву. Mash добавляет, что взрывное устройство было запущено дистанционно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на этот инцидент. Она обвинила во всей Украине, а также привлекла Великобританию и США.

"Факт произошел: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами", - сказала Захарова.

Напомним, что Прилепин был активным пропагандистом и идеологом “Русского мира” на временно оккупированной территории Украины. Кроме того, он воевал на стороне так называемой “ДНР”.