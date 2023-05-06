В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
Водитель, который был коллаборантом из Украины, погиб
Фото з відкритих джерел
В России вблизи города Нижний Новгород взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился пропагандист и оккупант Захар Прилепин.
Как сообщается в российских СМИ, взрывное устройство сдетонировало в 10:40. От ударной минуты сразу же погиб водитель Прилепина Александр, который являлся украинским коллаборантом.
Сам пропагандист был тяжело ранен. В МВД России сообщили, что по состоянию на 12.40 Захар все еще валялся на месте взрыва. По предварительной информации, ему оторвало ногу.
Вместе с Прилепиным ехала дочь, однако незадолго до взрыва она покинула автомобиль. Российские силовики предполагают, что те, кто организовал подрыв, следили за движением транспортного средства и ждали, пока она выйдет из него.
РБК отмечает, что писатель возвращался с временно оккупированной территории в Москву. Mash добавляет, что взрывное устройство было запущено дистанционно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на этот инцидент. Она обвинила во всей Украине, а также привлекла Великобританию и США.
"Факт произошел: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами", - сказала Захарова.
Напомним, что Прилепин был активным пропагандистом и идеологом “Русского мира” на временно оккупированной территории Украины. Кроме того, он воевал на стороне так называемой “ДНР”.
Популярное сейчас
- Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023
- Директор Днепра-1 рассказал, почему Шахтеру легче играть в УПЛ, чем другим командам
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО
- Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО