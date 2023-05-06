Формула-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция квалификации гран-при Майами
Прямая LIVE трансляция гран-при Формулы-1
В этом сезоне борьба в Формуле-1 обещает быть напряженной. И на этот раз это не пустые слова: пилот "Ред Булл" Серхио Перес неделю назад выиграл гран-при Азербайджана и сократил отставание от лидера общего зачета и действующего чемпиона, Макса Ферстаппена. На старте текущего уикенда мексиканец показывал не лучшие результаты, но практические заеды не идут ни в какое сравнение с квалификацией и гонкой. Сможет ли Ферстаппен по итогам субботы и воскресенья удержать лидерство в общем зачете или ему придется уступить первое место?
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Формула-1. Гран-при Майами
Квалификация
6 мая. Начало в 23:00
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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