Формула-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция квалификации гран-при Майами

В этом сезоне борьба в Формуле-1 обещает быть напряженной. И на этот раз это не пустые слова: пилот "Ред Булл" Серхио Перес неделю назад выиграл гран-при Азербайджана и сократил отставание от лидера общего зачета и действующего чемпиона, Макса Ферстаппена. На старте текущего уикенда мексиканец показывал не лучшие результаты, но практические заеды не идут ни в какое сравнение с квалификацией и гонкой. Сможет ли Ферстаппен по итогам субботы и воскресенья удержать лидерство в общем зачете или ему придется уступить первое место?

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Формула-1. Гран-при Майами

Квалификация

6 мая. Начало в 23:00

Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO