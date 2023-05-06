Формула-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция гонки гран-при Майами
Прямая LIVE трансляция гран-при Формулы-1
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Борьба за звание короля автоспорта продолжается. В прошлом сезоне Макс Ферстаппен уверенно выиграл чемпионат, однако в этом сезоне он имеет серьезного конкурента в лице партнера по команде Серхио Переса. Не собираются также сдаваться и ветераны Формулы-1, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, готовые вставить палки в колеса фаворитам. Многие продолжают ожидать прорыва от "Феррари". Кто окажется самым сильным на трассе в Майами?
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Формула-1. Гран-при Майами
Гонка
7 мая. Начало в 22:30
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Гран-прі Маямі дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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