Формула-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция гонки гран-при Майами

Борьба за звание короля автоспорта продолжается. В прошлом сезоне Макс Ферстаппен уверенно выиграл чемпионат, однако в этом сезоне он имеет серьезного конкурента в лице партнера по команде Серхио Переса. Не собираются также сдаваться и ветераны Формулы-1, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, готовые вставить палки в колеса фаворитам. Многие продолжают ожидать прорыва от "Феррари". Кто окажется самым сильным на трассе в Майами?

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Формула-1. Гран-при Майами

Гонка

7 мая. Начало в 22:30

Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO