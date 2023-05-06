Украина вернула из плена 45 воинов Азова

В результате обмена из российского плена освобождены 45 украинцев. Как сообщает глава ОП Андрей Ермак, среди них 42 мужчины и три женщины.

Все они являются представителями полка "Азов", который вчера, 5 мая, отмечал девятую годовщину со дня основания.

“Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали". Также наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", - написал Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина продолжает работать над увольнением из российской неволи всех военнопленных.