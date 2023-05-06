Генштаб ВСУ: Поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста тридцать седьмых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, российская федерация нанесла 25 авиационных ударов и совершила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил более 30 атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики беларусь идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Леоновка, Черниговской области; Ровно, Бояро-Лежачие, Волфино Сумской области, а также Лемещенное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы по Красному Первому, Двуречной, Западному, Синьковке, Песчаному, Вишневому и Стельмаховке Харьковской области.

На Лиманском направлении противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это - Бурлацкое, Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Електропівденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование.

Все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника. Так, в одном из подразделений российских оккупационных войск, расположенном в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом". Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также на обеспечение средствами индивидуальной защиты и экипировкой. Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, опасаются, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

За эти сутки нашими защитниками были уничтожены 4 ударных БпЛА “Shahed-136/131” и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.