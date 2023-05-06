  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко и Усик в качестве амбассадоров приняли участие в саммите по случаю годовщины UNITED24
В тренде

Шевченко и Усик в качестве амбассадоров приняли участие в саммите по случаю годовщины UNITED24

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

К платформе присоединились новые звездные личности

Шевченко и Усик в качестве амбассадоров приняли участие в саммите по случаю годовщины UNITED24

Telegram UNITED24

Новина українською

Сегодня, 6 мая, в Киеве состоялся саммит UNITED24 по случаю годовщины платформы.

В качестве амбассадоров, участие в мероприятии приняли легенда украинского футбола Андрей Шевченко и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Кроме звездных украинцев, на саммите также присутствовали: актриса Кэтрин Винник, режиссер Мишель Азанавичюс, актер Лиев Шрайбер, нобелевский лауреат Пол Нерс, актриса Иванна Сахно, главный менеджер и оператор-постановщик Imagine Dragons Мак Рейнольдс и Тай Арнольд.

Также платформа UNITED24 объявила сразу пять новых амбассадоров.

"Сразу пять новых амбассадоров в UNITED24! Рады приветствовать в команде экономиста и публициста Фрэнсиса Фукуяму, лауреатов Нобелевской премии сэра Пола Нерса, Эдварда Мозера и Мэй-Бритт Мозер, а также исполнительницу главной роли в сериале "Звездные войны: Асока" Иванну Сахно.

Вчера Иванна и сэр Пол посетили Киев и встретились с Президентом Зеленским на саммите UNITED24. Другие амбассадоры присоединились онлайн", – сообщил телеграм-канал платформы.

По теме
yellow-arrow
Генштаб ВСУ: Поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника
yellow-arrow
Украина вернула из плена 45 воинов Азова
yellow-arrow
Формула-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция гонки гран-при Майами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram UNITED24

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде