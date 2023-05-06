Шевченко и Усик в качестве амбассадоров приняли участие в саммите по случаю годовщины UNITED24
К платформе присоединились новые звездные личности
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Сегодня, 6 мая, в Киеве состоялся саммит UNITED24 по случаю годовщины платформы.
В качестве амбассадоров, участие в мероприятии приняли легенда украинского футбола Андрей Шевченко и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.
Кроме звездных украинцев, на саммите также присутствовали: актриса Кэтрин Винник, режиссер Мишель Азанавичюс, актер Лиев Шрайбер, нобелевский лауреат Пол Нерс, актриса Иванна Сахно, главный менеджер и оператор-постановщик Imagine Dragons Мак Рейнольдс и Тай Арнольд.
Также платформа UNITED24 объявила сразу пять новых амбассадоров.
"Сразу пять новых амбассадоров в UNITED24! Рады приветствовать в команде экономиста и публициста Фрэнсиса Фукуяму, лауреатов Нобелевской премии сэра Пола Нерса, Эдварда Мозера и Мэй-Бритт Мозер, а также исполнительницу главной роли в сериале "Звездные войны: Асока" Иванну Сахно.
Вчера Иванна и сэр Пол посетили Киев и встретились с Президентом Зеленским на саммите UNITED24. Другие амбассадоры присоединились онлайн", – сообщил телеграм-канал платформы.
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