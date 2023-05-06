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Зеленский: Мы должны вернуть и вернем всех наших людей из российского плена

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Мы должны вернуть и вернем всех наших людей из российского плена

Ed Ram for The Washington Post

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 6 мая обратился к народу.

"Сегодня важный день для наших воинов, сегодня день украинской пехоты. Это профессиональный праздник защитников и защитниц, который всегда заслуживает специального внимания. Самая многочисленная составляющая Сухопутных войск, те, чья стойкость важнейшая для обороны. Те, чья результативность особенно важна. Спасибо вам, воины, за вашу результативность, спасибо каждому и каждому, кто имеет честь служить в украинской пехоте.

Сегодня же нашей команде удалось вернуть из российского плена еще 45 наших воинов. 42 защитника Украины и три защитницы. Они все защищали "Азовсталь". Нацгвардейцы. 35 рядовых и сержантов, десять – офицеры.

Мы должны вернуть и вернем всех наших людей из российского плена!", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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