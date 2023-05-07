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Россияне за субботу совершили около 50 атак на четырех направлениях

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Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке

Россияне за субботу совершили около 50 атак на четырех направлениях

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 7 мая, сообщает, что за прошедшие сутки армия РФ совершила около 50 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Россияне пытались наступать в направлении Синьковки (Купянское направление), Билогоровки и Спорного (Лиманское), Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка (Бахмутское).

Генштаб подсчитал, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за субботу нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Украинские защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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