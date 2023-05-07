Уничтожено уже более 3000 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
Еще 660 россиян уедут домой в пакетах
Українські артилеристи насипають ворогу, фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.05.23.
В частности, за 6 мая 2023 года было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 193 430 человек.
За прошедшие сутки также были уничтожены 75 единиц техники, в том числе 18 артиллерийских систем. Таким образом, общее число уничтоженных артиллерийских систем перевалило за три тысячи.
Потери россиян в технике:
- танков - 3723 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 3010 (+18) ед,
- РСЗО - 554 (+2) ед,
- средства ПВО - 306 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли/катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед,
- специальная техника – 380 (+5).
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