Россия столкнулась с самым большим за последние десятилетия дефицитом рабочей силы. Российский Центральный банк опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что численность свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года, заявили в Минобороны Великобритании.

Как сообщается, за последние три года население РФ сократилось на два миллиона человек больше, чем ожидалось, из-за влияния COVID-19 и войны против Украины. В 2022 году Россию покинули до 1,3 миллиона человек, среди которых много молодых и хорошо образованных людей, работающих в важных отраслях. Министерство связи России заявило, что около 10% (100 тысяч) ИТ-работников уехали из страны в 2022 году и не вернулись.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует спровоцировать инфляцию", – заявили аналитики.