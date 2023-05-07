Генштаб ВСУ: Враг обстреливает Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста тридцать восьмых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

За эти сутки противник нанес 8 ракетных ударов, в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее на Харьковщине, в результате чего ранены 5 гражданских. Кроме того, 5 российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 – по Херсонщине, без потерь. Также враг нанес 22 авиационных удара и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и Никополя Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшие и ранены среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил 39 атак.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Заречье, Орликовка, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Середина-Буда, Ворожба и Искрисковщина Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Ивановского, Временного Яра и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Остро Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов. В частности это – Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Антоновка, Зеленовка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области. Так, в Михайловке, зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях. Также, в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.