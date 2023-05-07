Президент Чехии предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления

Недавно Президент Чехии Петр Павел встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Бывший главный военный советник НАТО предостерег, что они больше не имеют того элемента неожиданности, который помог успешным наступлениям на востоке Харьковщины и южной части Херсонской области в прошлом году, об этом сообщает theguardian.com.

По словам Президент Чехии, Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от силы своих войск, и она не может позволить себе провалить наступление. "Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", - добавил Павел.

Зеленский на встрече попросил его и словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружили по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением.