  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне
В тренде

Зеленский: Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне

Общие новости
(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне

Ed Ram for The Washington Post

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам недели.

"Завершается эта неделя – очень плодотворная для Украины. И в эти дни мы активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами.

Очень важно, чтобы мир знал каждый факт российского террора против наших людей, чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждому, кто помогает нам, распространяя правду о русских ударах и обстрелах, о жестокости оккупантов, которая не останавливается ни на день!

Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах Черниговской и Сумской, ад в Донецкой области… Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Я благодарю каждого и каждую в мире, кто с Украиной, кто поддерживает наших воинов! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах! Спасибо каждому и каждой нашему воину за каждый успех на поле боя! Слава вам, украинские герои! Слава Украине!", – рассказал президент.

По теме
yellow-arrow
Президент Чехии предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления
yellow-arrow
Генштаб ВСУ: Враг обстреливает Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами
yellow-arrow
Россия столкнулась с очень серьезным дефицитом рабочей силы, - Британская разведка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zelenskiy / Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде