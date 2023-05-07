Зеленский: Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам недели.

"Завершается эта неделя – очень плодотворная для Украины. И в эти дни мы активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами.

Очень важно, чтобы мир знал каждый факт российского террора против наших людей, чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждому, кто помогает нам, распространяя правду о русских ударах и обстрелах, о жестокости оккупантов, которая не останавливается ни на день!

Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах Черниговской и Сумской, ад в Донецкой области… Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Я благодарю каждого и каждую в мире, кто с Украиной, кто поддерживает наших воинов! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах! Спасибо каждому и каждой нашему воину за каждый успех на поле боя! Слава вам, украинские герои! Слава Украине!", – рассказал президент.