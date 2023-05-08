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Россия в очередной раз нанесла массированный удар дронами. ППО отработала на 100%

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Больше всего сбивали над Киевом

Россия в очередной раз нанесла массированный удар дронами. ППО отработала на 100%

Фото: Повітряне командування "Схід"

Новина українською

Ночью 8 мая 2023 года Россия вновь атаковала территорию Украины иранскими ударными БпЛА "Shahed".

Как сообщает Генеральный штаб, 35 из 35 дронов были уничтожены украинскими защитниками.

Большинство дронов было направлено по столице. По информации Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских беспилотников.

Однако, по предварительной информации, из-за падения обломков в нескольких районах столицы есть повреждения автомобилей и одного дома, 5 человек были травмированы.

Также поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива и повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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