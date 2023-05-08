Россияне нанесли 16 ракетных ударов за воскресенье, 55 раз неудачно шли в атаку

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение воскресенья, 7 мая, украинскими воинами было отражено 55 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

Враг вел безуспешные наступательные действия возле Спорного (Лиманское направление), Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочек (Бахмутское), Авдеевки и Первомайского (Авдеевское).

Продолжая тактику террора, в воскресенье российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура. Под обстрелы и бомбардировки также попали населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, в то же время, поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.