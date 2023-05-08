Сосредоточились на БПЛА противника. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 7 мая
+540
Getty Images / Global Images Ukraine
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 194970 (+540) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3730 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7253 (+5) ед,
- артиллерийских систем ‒ 3018 (+8) ед,
- РСЗО ‒ 554 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 306 (+0) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2614 (+42),
- крылатые ракеты ‒ 947 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5958 (+6) ед,
- специальная техника ‒ 384 (+4).
Данные уточняются.
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