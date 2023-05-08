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Сосредоточились на БПЛА противника. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 7 мая

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Сосредоточились на БПЛА противника. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 7 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 194970 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3730 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7253 (+5) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 3018 (+8) ед,
  • РСЗО ‒ 554 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 306 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2614 (+42),
  • крылатые ракеты ‒ 947 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5958 (+6) ед,
  • специальная техника ‒ 384 (+4).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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