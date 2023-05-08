CNN: В США поражены тем, что ВСУ удалось перехватить российский Кинжал с помощью ЗРК Patriot
Пентагон высоко оценивает сбитие украинскими военными этой ракеты
Getty Images / Global Images Ukraine
США имеют высокую уверенность в достоверности заявления Украины о том, что она использовала систему противовоздушной обороны американского производства Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, как пишет CNN.
Хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической. Перехват, осуществленный Украиной, обеспечил реальную демонстрацию этой способности – это то, что в Пентагоне рассматривают как важное событие.
Заявление Украины о перехвате вызвало шумиху в Пентагоне в конце прошлой недели, добавил источник, отметив, что это событие является важным по нескольким причинам. В частности, Путин публично расхваливал возможности российского гиперзвукового оружия и заявлял, что оно способно преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны.
Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, является еще большим успехом для Пентагона, добавил источник, подчеркнув о "возврате инвестиций".
Популярное сейчас
- Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023
- Сосредоточились на БПЛА противника. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 7 мая
- Зинченко отыграл 61 минуту с Ньюкаслом и 50 раз коснулся мяча
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО