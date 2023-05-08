CNN: В США поражены тем, что ВСУ удалось перехватить российский Кинжал с помощью ЗРК Patriot

США имеют высокую уверенность в достоверности заявления Украины о том, что она использовала систему противовоздушной обороны американского производства Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, как пишет CNN.

Хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической. Перехват, осуществленный Украиной, обеспечил реальную демонстрацию этой способности – это то, что в Пентагоне рассматривают как важное событие.

Заявление Украины о перехвате вызвало шумиху в Пентагоне в конце прошлой недели, добавил источник, отметив, что это событие является важным по нескольким причинам. В частности, Путин публично расхваливал возможности российского гиперзвукового оружия и заявлял, что оно способно преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны.

Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, является еще большим успехом для Пентагона, добавил источник, подчеркнув о "возврате инвестиций".