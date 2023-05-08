  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. CNN: В США поражены тем, что ВСУ удалось перехватить российский Кинжал с помощью ЗРК Patriot
В тренде

CNN: В США поражены тем, что ВСУ удалось перехватить российский Кинжал с помощью ЗРК Patriot

Общие новости
(3 голосов)

Пентагон высоко оценивает сбитие украинскими военными этой ракеты

CNN: В США поражены тем, что ВСУ удалось перехватить российский Кинжал с помощью ЗРК Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США имеют высокую уверенность в достоверности заявления Украины о том, что она использовала систему противовоздушной обороны американского производства Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, как пишет CNN.

Хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической. Перехват, осуществленный Украиной, обеспечил реальную демонстрацию этой способности – это то, что в Пентагоне рассматривают как важное событие.

Заявление Украины о перехвате вызвало шумиху в Пентагоне в конце прошлой недели, добавил источник, отметив, что это событие является важным по нескольким причинам. В частности, Путин публично расхваливал возможности российского гиперзвукового оружия и заявлял, что оно способно преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны.

Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, является еще большим успехом для Пентагона, добавил источник, подчеркнув о "возврате инвестиций".

Читайте такжеВ Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО

По теме
yellow-arrow
9-го – День Европы. Зеленский предложил отмечать победу над нацизмом 8 мая
yellow-arrow
Попадание в склад на Одещине и падение обломков БПЛА в Киеве – последствия ночной атаки РФ
yellow-arrow
Сосредоточились на БПЛА противника. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 7 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Кинжал CNN Patriot
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде