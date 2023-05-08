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9-го – День Европы. Зеленский предложил отмечать победу над нацизмом 8 мая

Общие новости
(2 голосов)

Подписан соответствующий указ

9-го – День Европы. Зеленский предложил отмечать победу над нацизмом 8 мая

Фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в Украине празднование Дня Европы 9 мая. Также он подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Вермахта".

"Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир".

Сейчас в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом. Практически весь мир чтит жертв и героев Второй мировой войны 8 мая.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции немецких войск состоялась в городе Карлсгорст близ Берлина 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени. В Москве уже было 00:43, 9 мая. Акт был доставлен Сталину фактически на следующий день после подписания. Пока весь мир отмечал Днем памяти и примирения 8 мая, СССР, а после его распада – и все постсоветские республики – праздновали 9 мая как день победы.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
08.05.2023 в 11:23
Отказались танцевать на могилах своих предков ! В отличии от сошедшего с ума соседа . Это день траура , памяти а не повод лишний раз нажраться .
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0
0
10 (Феодосия)
08.05.2023 в 10:48
Вiдмовилися вiд перемоги офiцiйно! Ганьба!
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0
-2
Lion Killer (Львів)
08.05.2023 в 11:24
в тебе мозок відмовився від роботи офіційно!
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0
0

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