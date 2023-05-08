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Разведка Британии: Кремль пытается отложить новую открытую мобилизацию, вербует трудовых мигрантов

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Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при поступлении на службу как средство вербовки

Разведка Британии: Кремль пытается отложить новую открытую мобилизацию, вербует трудовых мигрантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские военные вербовщики нацелены на трудовых мигрантов из Центральной Азии в России для прохождения службы в Украине. Вербовщики посещают мечети и иммиграционные службы с целью вербовки, отмечает британская разведка. В иммиграционных службах сотрудники, которые говорят на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются вербовать мигрантов.

Радио Свобода сообщило, что они предлагают бонусы за вступление в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц. Мигрантам также предлагали ускоренный путь получения российского гражданства – от шести месяцев до одного года, вместо обычных пяти лет. Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при поступлении на службу привлекают некоторых трудовых мигрантов. Эти новобранцы, вероятно, будут отправлены на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

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Вербовка мигрантов является частью попыток Министерства обороны России выполнить свой план по привлечению 400 000 добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Российские власти почти наверняка пытаются отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать "внутренние разногласия".

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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