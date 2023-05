Разведка Британии: Кремль пытается отложить новую открытую мобилизацию, вербует трудовых мигрантов

Российские военные вербовщики нацелены на трудовых мигрантов из Центральной Азии в России для прохождения службы в Украине. Вербовщики посещают мечети и иммиграционные службы с целью вербовки, отмечает британская разведка. В иммиграционных службах сотрудники, которые говорят на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются вербовать мигрантов.

Радио Свобода сообщило, что они предлагают бонусы за вступление в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц. Мигрантам также предлагали ускоренный путь получения российского гражданства – от шести месяцев до одного года, вместо обычных пяти лет. Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при поступлении на службу привлекают некоторых трудовых мигрантов. Эти новобранцы, вероятно, будут отправлены на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

Вербовка мигрантов является частью попыток Министерства обороны России выполнить свой план по привлечению 400 000 добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Российские власти почти наверняка пытаются отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать "внутренние разногласия".

