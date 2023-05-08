Разведка Британии: Кремль пытается отложить новую открытую мобилизацию, вербует трудовых мигрантов
Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при поступлении на службу как средство вербовки
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские военные вербовщики нацелены на трудовых мигрантов из Центральной Азии в России для прохождения службы в Украине. Вербовщики посещают мечети и иммиграционные службы с целью вербовки, отмечает британская разведка. В иммиграционных службах сотрудники, которые говорят на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются вербовать мигрантов.
Радио Свобода сообщило, что они предлагают бонусы за вступление в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц. Мигрантам также предлагали ускоренный путь получения российского гражданства – от шести месяцев до одного года, вместо обычных пяти лет. Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при поступлении на службу привлекают некоторых трудовых мигрантов. Эти новобранцы, вероятно, будут отправлены на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.
Вербовка мигрантов является частью попыток Министерства обороны России выполнить свой план по привлечению 400 000 добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Российские власти почти наверняка пытаются отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать "внутренние разногласия".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 8, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/q3q2D3qfib
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/fEVdSbv4Kq
Популярное сейчас
- Кривбасс и Динамо назвали стартовые составы на матч УПЛ
- CNN: В США поражены тем, что ВСУ удалось перехватить российский Кинжал с помощью ЗРК Patriot
- Осечка Шахтера, победа Зинченко, чемпионство Кочергина. Главные новости за 7 мая
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Новости по теме
- 11:20 Украинские Британская разведка: В РФ могут изменить логистику хранения топлива из-за атак на нефтебазы
- 13:32 Украинские Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире
- 12:37 Украинские Британская разведка – о ключевом событии недели в боях за Бахмут и текущей ситуации в городе-крепости