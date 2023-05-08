В ВСУ прокомментировали заявления россиян о снарядном голоде и назвали кол-во потерь врага под Бахмутом за последние 9 месяцев

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что глава ЧВК Вагнера евгений пригожин выдумал чушь о недостатке артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Россияне продолжают попытки захватить Бахмут: за сутки там было 29 боевых столкновений, 415 обстрелов и шесть авианалетов, враг потерял 124 человека убитыми и 164 ранеными. Также украинские воины подбили танк Т-72, уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами.

Череватый отметил, что вагнеровцы не имеют никакого снарядного голода, а боеприпасов у оккупантов "более чем хватает" для круглосуточных обстрелов украинских позиций. Череватый заявил, что на участке фронта Бахмут – Лиман – Купянск армия России выпускает около 25 000 снарядов в сутки.

"Заявления Пригожина связаны с тем, что он взял на себя военное обязательство захватить Бахмут, но не способен этого сделать, поэтому придумывает чушь о снарядном голоде. Силы обороны уничтожают их личный состав, а он не может больше вербовать заключенных".

На Бахмутском направлении российские военные потеряли около 100 тысяч живой силы за последние 9 месяцев, отметил Череватый: