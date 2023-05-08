Оккупанты переодеваются в гражданское, чтобы "эвакуироваться" с временно захваченных территорий
В частности, на одном из направлений
Противник хочет "эвакуироваться" из временно захваченных прифронтовых городов в Запорожской области. Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выехать вместе с местными, которым разрешена эвакуация. Об этом рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
Он сказал, что на запорожскую линию фронта оккупанты стягивают все больше военных, однако есть такие, которые пытаются убежать подальше в тыл оккупированной области. По словам мэра, из-за этого оккупанты добавили еще одну фильтрацию. Они проверяют всех гражданских в автомобилях и стараются не допустить того, чтобы в машинах были переодетые военные.
Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе из административных зданий начали съезжать оккупанты и коллаборационисты. Из местной колонии и здания "Укртелекома" уже вывезли все оборудование. Кроме того, в Мелитополе и Бердянске начали закрываться вражеские магазины "Мэра".
В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина отметил, что оккупанты и коллаборационисты уже активно выезжают из Крыма и других оккупированных территорий Украины.
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