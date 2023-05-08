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"Снаряд взорвался рядом с домами". Россияне обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области

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"Снаряд взорвался рядом с домами". Россияне обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области

гладков

Новина українською

Шебекино в Белгородской области попало под обстрел — пострадали четыре человека. С такими заголовками вышли российские СМИ днем 8 мая. По словам губернатора гладкова, "один из снарядов разорвался рядом с жилыми домами":

"Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами – выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ".

"Еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом – сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Пострадавших нет. Горит один автомобиль, пожарные расчеты уже приступили к тушению, еще две машины сильно повреждены. Поквартирный обход продолжается".

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/vvgladkov

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