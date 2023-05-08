Игнат: После получения обещанного Украина будет иметь одну из лучших ПВО в мире

Когда Украина получит всю обещанную помощь от западных партнеров, будет иметь лучшую ПВО в мире.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, информирует ZN.ua.

"Я имею в виду не только границы, на подступах, но и Украину внутри. Потому что объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции - это приоритетные цели для врага. Они часто атакуют сами подстанции, которые обеспечивают питание атомных энергоблоков", – объяснил Игнат.

Так что Украине нужно больше систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS. И очевидно, что мы все еще ждем F-16, добавил Игнат.