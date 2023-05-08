Игнат: После получения обещанного Украина будет иметь одну из лучших ПВО в мире
Не только границы, но и Украину внутри
Резниченко Телеграм-канал
Когда Украина получит всю обещанную помощь от западных партнеров, будет иметь лучшую ПВО в мире.
Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, информирует ZN.ua.
"Я имею в виду не только границы, на подступах, но и Украину внутри. Потому что объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции - это приоритетные цели для врага. Они часто атакуют сами подстанции, которые обеспечивают питание атомных энергоблоков", – объяснил Игнат.
Так что Украине нужно больше систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS. И очевидно, что мы все еще ждем F-16, добавил Игнат.
Популярное сейчас
- В ВСУ прокомментировали заявления россиян о снарядном голоде и назвали кол-во потерь врага под Бахмутом за последние 9 месяцев
- Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины
- Россия в очередной раз нанесла массированный удар дронами. ППО отработала на 100%
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Новости по теме
- 14:36 Украинские В Воздушных силах опровергли заявление о сбитии российской ракеты Кинжал над Киевом
- 14:39 Украинские Кулеба: F-16 будут – это вопрос времени, он будут зависеть от решения США и результатов контрнаступления
- 22:28 Украинские Второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине - ФОТО